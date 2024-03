President Karise reis Aafrikasse läks esialgsetel andmetel maksma ligi 60 000 eurot

Kukemelk ütles, et tänaseks laekunud arvete kohaselt olid visiidi maksumus umbes 58 500 eurot. Selles sisaldus umbes 1600 eurot, mis on seotud lennufirma Lufthansa streigi tõttu lennupiletite ümbervahetusega.

Kukemelk ütles, et presidendi selleks aastaks planeeritud visiidi on praeguse seisuga eelarves kaetud.

Eelmisel aastal oli rahahäda

Möödunud aasta augustis pidi president tegema visiidi Austraaliasse, kuid see jäeti kantselei rahahäda tõttu ära. Kantselei kommunikatsiooniosakonna juhataja Mariann Sudakov rääkis toona Delfile, et Austraalia visiidi ettevalmistusi alustati 2022. aasta suvel.

„Visiidi eesmärk oli süvendada sidemeid ja koostööd kauge, ent samameelse partneriga, mis praeguses globaalses julgeolekupoliitilises olukorras on võtmetähtsusega. Samuti edendada riikide kahepoolseid suhteid, seda näiteks ka digi- ja kübervaldkonnas. Ning esineda julgeolekupoliitiliste loengutega mitmes ülikoolis,“ lisas ta.

Juulis kirjutas Delfi, kuidas presidendikantselei oli sunnitud minema säästurežiimile. Kukemelk lausus toona Delfile, et kantselei majandamiskuludeks oli eelmisel aastal kokku ette nähtud 2,367 miljonit eurot, millest juuliks oli kulutatud 1,437 miljonit eurot. Niisiis oli tolleks hetkeks täidetud 61 protsenti majandamiskulude eelarvest. „Sealjuures tuleb märkida, et laekumata on veel hulk juunikuu arveid,“ lisas Kukemelk.