„Päevakord“ | Keskerakond peab otsustama, kas ta on Eesti või Venemaa partei

Narvas põhjustas erimeelsusi linna muuseumi näitus, kus meenutatakse 1944 aasta suurpommitamist ning tõmmatakse paralleele praegu Ukrains toimuva sõja ja Venemaa tegevusega. See on endast välja ajanud Keskerakonna juhitavad linnavolikogu kaks saadikut, kes nõuavad muuseumilt vabandamist ja muuseumi juhi ametist vabastamist.

Hindrek Riikoja Maalehest ütles, et Mihhail Kõlvart võiks viimaks ära otsustada, mille ja kelle meelne erakond Keskerakond siis ikkagi on. „Praegu panevad need venemeelsed inimesed templi tervele erakonnale ja teised ei tee midagi, et see teisiti paistaks,“ rääkis. „Selleni välja, et rahulolematud linnavolinikud annavad oma usutluse Rahvusringhäälingule venekeeles, mitte riigikeelt kasutades.“