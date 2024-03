USA senati enamuse juht Schumer kutsus korraldama Iisraelis uusi valimisi „teelt eksinud“ Netanyahu kukutamiseks

Schumer on sealjuures USA kõrgetasemelisim juudi rahvusest ametiisik, vahendab Guardian.

Schumer ütles senati ees, et ta on Netanyahuga pikka aega suhelnud, aga ta usub, et Netanyahu on „teelt eksinud, seades oma poliitilise ellujäämise Iisraeli huvidest ettepoole“.

Schumer ütles, et Netanyahu on Iisraeli valitsusse kaasanud paremäärmused ja Netanyahu on olnud „liiga valmis leppima Gaza tsiviilohvrite arvuga, see surub Iisraeli ülemaailmse toetus ajalooliselt madalale“. Schumer lisas, et Iisrael ei jää ellu, kui muutub paariaks.

Iisraelis valitsev erakond Likud vastas, rahvas toetab Netanyahut ja et Iisrael ei ole banaanivabariik.

„Erinevalt Schumeri sõnadest toetab Iisraeli avalikkus täielikku võitu Hamasi üle, tõrjub tagasi igasuguse rahvusvahelise sunni Palestiina terroririigi loomiseks ja on vastu Palestiina omavalitsuse naasmisele Gazasse,“ öeldi avalduses. „Senaator Schumerilt oodatakse Iisraeli valitud valitsuse austamist, mitte selle õõnestamist. See on alati nii olnud ja on veelgi rohkem sõjaajal.“

Senati vabariiklaste juht Mitch McConnell võttis samasuguse hoiaku.

„Iisrael ei ole Ameerika koloonia, mille juhid teenivad Washingtonis võimul olevat erakonda. Ainult Iisraeli kodanikel peaks olema sõnaõigus selle kohta, kes nende valitsust juhib,“ ütles McConnell vastuseks Schumeri kõnele. „Me kas austame nende otsuseid või ei austa nende demokraatiat.“

Demokraatidele tekitab üha suuremat muret Gaza sektori tsiviilohvrite arv, mis sealsete Hamasi juhitud tervishoiuasutuste andmetel on üle 30 000.