Suurbritannia kaitseministri lennuki GPS-i signaali segati Kaliningradist

Ajaleht The Times lisas, et segamise ajal ei pääsenud ka mobiiltelefonidega internetti.

Üks lääne ametnik ütles BBC-le, et Kaliningrad on saanud märkimisväärsed elektroonilise sõjapidamise võimekused ja ei oleks üllatav, kui need lennukit kuidagi ei mõjutaks.

„See ei ähvardanud lennuki ohutust ja ei ole ebatavaline, et lennukid kogevad GPS-i segamist Kaliningradi lähedal, mis on loomulikult Venemaa territoorium,“ lisas kõneisik.

Washingtonis baseeruva Sõjauuringute Instituudi (ISW) andmetel on GPS-i segamine Venemaa poolt Poolas ja Läänemerel viimastel kuudel laienenud. Eesmärk võib olla NATO sõjaliste õppuste segamine, aga see mõjutab ka tsiviillaevandust ja -lennundust. Laevadel ja lennukitel on küll ka muid navigatsioonivahendeid, aga ISW hoiatas, et sellisel segamisel võivad olla ohtlikud tagajärjed.