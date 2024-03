VIDEO | „Suunduge varjendisse!“ Venemaa Belgorodi oblastis algasid „presidendivalimised“ tule all

Oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas, et tulelöögis sai kannatada kaks inimest. Linnas sai kahjustada 23 korterit seitsmes majas. Pihta sai kooli staadion. Belgorodi rajoonis said kahjustada üks korrusmaja ja viis eramaja, kaubanduskeskused ja kaheksa autot.

Gladkov teatas veel, et külastas Graivoroni linnaringkonda, sealhulgas Kozinka küla, ja kuulutas, et Ukraina vägesid seal ei ole.

Gladkov teatas, et elanikud viidi ohutumasse kohta. Teises teates täpsustas Gladkov, et lahkuma nõustus 400 elanikku.

Veel teatas Gladkov, et eile sai Belgorodi linnas ja rajoonis ning Graivoroni linnaringkonnas vigastada 12 inimest. Varem teatati ka kahest hukkunust.

Vene Z-kanalid teatasid eile õhtul, et Kozinkas käisid lahingud. Muu hulgas väideti, et sinna maandus Ukraina helikopteridessant. Sõjablogija Aleksandr Kots kirjutas, et osa dessandis osalenuid tapeti ja teine osa tõmbus Ukraina territooriumile.