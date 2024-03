Rünnak Leonid Volkovi vastu oli Vene eriteenistuse töö, teatas Leedu vastuluure

„Tundub, et see on Venemaa eriteenistuste töö,“ ütles Leedu riikliku julgeolekuameti direktor Darius Jauniškis. Ta ei täpsustanud, millele hinnang tugineb.

Varasemalt ütles agentuur, et tõenäoliselt korraldati rünnak selleks, et takistada opositsioonil mõjutada Venemaa „presidendivalimisi“ 15.-17. märtsil.

Volkov ise süüdistas teisipäevases rünnakus Putinit. Mõni tund enne rünnakut väljendas ta Meduzale antud intervjuus muret enda ja oma kaaslaste julgeoleku pärast: „Hetkel on oht, et meid kõiki tapetakse. Miks, see on üsna ilmselge.“