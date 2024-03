Hispaania parlament kiitis heaks Kataloonia separatistide amnestiaseaduse

Amnestiaseaduse peab veel heaks kiitma konservatiivide domineeritud senat. Konservatiivne Rahvapartei on öelnud, et püüab seda blokeerida, kuid alamkoda saab tühistada ülemkoja veto lõpphääletusel.

Seaduseelnõu eesmärk on tühistada pooleliolevad kohtumenetlused katalaanide separatistliku tegevuse eest, eelkõige nende rolli eest 2017. aasta ebaõnnestunud iseseisvuspüüdluses. Arvatakse, et seaduse rakendamisest saaks kasu enam kui 300 inimest, sealhulgas endine Kataloonia president Carles Puigdemont .

Peaminister Pedro Sánchez on amnestiaseadusega üritanud vähendada pingeid riigi kirdeosas. Samuti on tema valitsus andnud armu üheksale vangistatud separatistide juhile.

Opositsioon on peaministrit süüdistanud selles, et ta kasutab seadust puhtalt Junts per Catalunya ja ERC toetuse tagamiseks, et oma valitsust koos hoida.