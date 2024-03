VIDEO | Emakeelepäeva puhul näitasid oma lugemisoskust nii Tambet Tuisk kui Martin Herem

Presidendi kultuurinõuniku Rasmus Puuri sõnul on emakeelepäeva lugemisaktsioon on kujunemas traditsiooniks. „Tänavu juba kolmandat korda on president Karis palunud erinevate elualade inimesi endaga koos lugema emakeelseid tekste, mis kõnetavad nii lugejat ennast, aga loodame, et ka kuulajaid,“ lausus ta. „Et sel ilusal, meie oma keelele pühendatud päeval see keel kõlaks ning koos sellega öeldaks välja võimalikult erinevaid ja olulisi eesti keeles olemasolevaid mõtteid.“