Stoltenberg: NATO liikmed vastutavad Ukraina laskemoonapuuduse eest

„USA, Kanada ja Euroopa peavad tegema rohkem ning me vajame pikaajalist pühendumust, et ukrainlased saaksid ka planeerida,“ ütles NATO peasekretär pressikonverentsil.

Stoltenbergi sõnul ei anna NATO liitlased Ukrainale piisavalt laskemoona ja sellel on tagajärjed lahinguväljal. „See on üks põhjusi, miks venelased on viimaste nädalate ja kuude jooksul suutnud lahinguväljal mõnevõrra edasi liikuda,“ ütles Stoltenberg.

Ta lisas, et NATO liitlaste abi on aidanud Ukrainal iseseisva riigina ellu jääda, kuid nad vajavad veelgi rohkem toetust kiiremas korras. „Liitlastel on tungiv vajadus teha vajalikud otsused, et astuda ja Ukrainale rohkem laskemoona anda. See on minu sõnum kõikidele pealinnadele,“ ütles NATO juht.