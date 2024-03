Austria saadab välja kaks Vene diplomaati, kes on väidetavalt seotud luuretegevusega

Kaks Vene diplomaati „osalesid nende diplomaatilise staatusega kokku sobimatutes tegudes“, teatas Austria välisministeerium avalduses. Diplomaadid peavad riigist lahkuma hiljemalt 19. märtsil. Avalduses ei mainitud täiendavaid üksikasju diplomaatide väidetava tegevuse kohta, vahendab The Associated Press.

Juhtumiga kursis olev Austria ametnik ütles, et väljasaatmised olid seotud luuramisega.

Venemaa saatkond Austrias kommenteeris oma Telegrami kanalil Austria välisministeeriumi otsust. Saatkond ütles, et sarnaselt eelnevatele diplomaatide väljasaatmistele ei esitatud ka seekord neile tõendeid, sealhulgas tõendeid Diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni rikkumiste kohta.

„See on Austria võimude puhtpoliitiline otsus, mida me kategooriliselt ei aktsepteeri,“ öeldi postituses. Nad lisasid, et „vastutus kahepoolsete suhete edasise halvenemise eest langeb Viinile“.