Kultuuriminister saadab Narva linnapeale ettepaneku kutsuda Narva muuseumi nõukogust tagasi Vadim Orlov ja Aleksei Mägi

Kultuuriministeeriumi sõnul oli Narva muuseumi märtsipommitamisele tähelepanu juhtiv projekt äärmiselt vajalik ning sisukas. Samuti tõi ministeerium esile, et Narva muuseumi juht Maria Smorževskihh-Smirnova on teinud väga head tööd nii selle projektiga kui ka üldiselt muuseumi juhtimisel ning temale ministeeriumil etteheiteid ei ole.

Ministeerium otsustas selgitada Narva muuseumi nõukogu ülesehitust. Nimelt on Narva muuseum Narva linna ja riigi poolt võrdselt asutatud sihtasutus, kus nõukogu liikmeid on mõlemal asutajal kolm. Lähtuvalt muuseumi põhikirjast ei ole riigil õigus kutsuda tagasi linna nimetatud nõukogu liikmeid ja vastupidi. Seega on ministeeriumi volitused piiratud ning ministeerium saab vaid saata Narva linnapeale ettepaneku kutsuda need muuseumi head nime kahjustanud nõukogu liikmed tagasi ning nimetada nende asemel inimesed, kes „ei vääna Narva ajalugu ega levita verise Venemaa narratiive“. Selline ettepanek on minister Heidy Purga poolt Narva linnapea Jaan Tootsi poole teel.