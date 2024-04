Teadushimulised noored kohtuvad oma laulupeol juba kümnendat korda

Eesti Teadusagentuuri õpilaste teadusfestivalil tutvustab Eesti õpilasuurijate paremik oma uurimistöid – selle keskne sündmus on õpilaste teadustööde riikliku konkursi teine voor. Noorte posterettekandeid saavad uudistada kõik festivalikülastajad ja ühtlasi on see hea võimalus uurimisteema leidmiseks õpilastele, kel on loov- või uurimistöö tegemine alles ees. Muu hulgas tutvustavad oma teadustöid ka 1.–6. klasside nutikad noored.

„Õpilaste teadusfestival on justkui laulupidu meie vahvatele noortele, kes teevad uurimistöid või tunnevad huvi teaduse vastu. Siin saavad kaasõpilased, õpetajad ja lapsevanemad näha, mida teised on uurinud või kuidas oma uurimisküsimusele lähenenud. See on inspiratsiooni ja kogemuste ammutamise allikas!“ kirjeldab Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik, festivali üks korraldajatest.

„Väga suur väärtus on teadusasutuste erialainimeste osalemisel, kes ainult ei tunnusta noori ega anna neile tagasisidet, vaid on nende jaoks ka eeskujud. Noored saavad siin pingevabal viisil katsetada teaduse tegemist: probleem, lahendus, kontrollimine. Pisut pinget ikka on, aga see lisab ainult väärtust!“

Mis on teadusfestival? Eesti Teadusagentuuri õpilaste teadusfestival on kevaditi toimuv suursündmus, millega tähistatakse teadust ja noori teaduses. Järjekorras kümnes festival toimub tänavu 9.–10. aprillini AHHAA teaduskeskuses Tartus. Festivali raames leiab aset õpilaste teadustööde riikliku konkursi teine voor. Parimate tööde posterettekannetega on võimalik tutvuda kõigil külastajatel mõlemal festivalipäeval. Festivali lavaprogrammis tutvustavad erinevate teaduse ja inseneeriaga seotud elualade esinejad oma tööd ning aitavad seeläbi noortel teha teadlikumaid karjäärivalikuid. Teaduslikku kultuurielamust pakuvad erinevad etendused. 10. aprillil antakse üle riiklikud preemiad ja koostööpartnerite eriauhinnad. Lisaks tutvustavad festivalil oma uurimusi ka algkoolide õpilased. Kõik eelregistreerinud kooligrupid saavad festivali külastada tasuta, registreerimine on avatud kuni 8. aprillini kell 12 aadressil https://calendly.com/ahhaa/etag-i-kooligruppide-registreerimine. Teised teadusfestivali huvilised saavad soetada festivali pileti kohapealt soodushinnaga 7 eurot.

Annely Allik räägib, et pärast koroona-aastaid sai festival mullu taas oma vahvas hiilguses särada. „Ja nüüd, mil tegemist on festivali juubeliaastaga, näeme loomulikult kõvasti vaeva, et tänavune festival oleks tõepoolest eriline ja meeldejääv,“ lubab ta. „Kümnenda korra puhul on meil mõni eriti meeleolukas sündmus kavas küll! Pidu ei jää olemata!“ Uus on ka festivali toimumiskoht: kui varem on festival toimunud Eesti Rahva Muuseumis, siis tänavu leiab see aset AHHAA teaduskeskuses.

„Festival kulgeb igakülgselt teaduse rütmis: teadusteater, põnevad ettekanded, võimalus tutvuda teaduse populariseerijatega igast Eestimaa nurgast, „Rakett 69“ varasemate hooaegade osalejad jagavad tarkust ja toimub palju muud. Hommik peaks õhtusse veerema päris kiiresti, sest meeliköitvaid tegevusi on hulgi,“ kirjeldab Allik.