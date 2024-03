Vene sõjablogijad teatasid lahingutest Ukraina „diversantidega“ Belgorodi ja Kurski oblasti piiril

Kots kirjutas lahingus „otsesele osalejale“ viidates, et Vene sõjaväelased löövad tagasi rünnakut Spodarjušino piiripunktile, vahendab Meduza.

„Vastane on 50 meetri kaugusel, loobivad meie omi granaatidega. Lähenevad tankid, jalaväe lahingumasinad Bradley, töötavad lennuvägi ja mitmikraketiheitjad – sealt püütakse soomustehnikaga läbi murda,“ tsiteeris Kots oma allikat.

Telegrami kanali „Shot“ andmetel saabus umbes 30 „diversandist“ koosnenud grupp Spodarjušinosse Ukraina Sumõ oblastist. „Shot“ kinnitas, et tapetud on 12 „diversanti“ ja hävitatud kaks Bradleyt. „Baza“ teatel on Spodarjušino ümber piiratud.