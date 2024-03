Riigi peaprokurör Andres Parmas: olen talletanud omavahelisi vestlusi justiitsminister Laanetiga

Justiitsminister Kalle Laanetilt küsiti kolmapäeva õhtul „Esimeses stuudios“ tsitaadi kohta, mis ilmus Eesti Ekspressis: „Sa võid olla sõltumatu asutuse juht, aga kui see asutus on nagu pardisitt vee peale laiali vajumas, siis sellist asja ma ei saa lubada“.

Laanetilt küsiti saates, kas need on tema sõnad, millele minister omakorda vastas, et need olid tema sõnad Parmasele nende omavahelises vestluses telefoni teel.

Saatejuht küsis seejärel, et kuidas on öeldu nii täpselt trükitud ja kuidas võis ajakirjanik selleni jõuda.

„Ma olen tänasel päeval saanud täpselt sama küsimust mitmeid kordi ja ka varasemalt. Ja ma võtsin kätte ja helistasin peaprokurörile, küsisin, kas sa lindistasid meievahelisi vestluseid ja kõnesid. Mille peale peaprokurör vastas mulle, et ta on teinud märkmeid. Kui ta on märkmeid teinud, siis tal on väga hea mälu,“ vastas Laanet.

Peaprokurör Andres Parmas tunnistas neljapäeva hommikul Kuku raadios, et on enda vestluseid ministriga talletanud, ent ei täpsustanud, millisel moel. „Ühel hetkel, kui ma sain aru, mis mängu minuga mängitakse, pidasin oluliseks, et mul oleks võimalikult täpselt seda edasi anda, mida minister on mulle öelnud,“ põhjendas Parmas ja lisas, et ta pole olnud alati telefoni taga üksinda, kui need vestlused on toimunud.

Justiitsministrit süüdistatakse kriminaalmenetlustesse sekkumises

Eesti Ekspress kirjutas pühapäeval, kuidas prokuröride sõnul on justiitsminister Kalle Laanet süsteemselt sekkunud erinevate kriminaalasjade menetlusse. Erilise huvi all on olnud Slava Ukraini, Elmar Vaheri ja Eerik Heldna ning Ain Seppikuga seotud kriminaalasjad.

Laanet ise on öelnud, et ta pole kriminaalmenetlustesse sekkunud, vaid on küsinud ainult üldiseid küsimusi ja tal on mure prokuratuuri üle. Esmaspäeval allkirjastas minister käskkirja, millega käivitas prokuratuuris teenistusliku järelevalve.