Regionaalministri plaan: omavalitsustel võiks olla suurem otsustusõigus maamaksu määramisel

„Meie jaoks on oluline aidata hoida elu igas Eesti paigas ning tagada tänu kohaliku omavalitsuse piisavale rahastusele sealsetele elanikele inimväärne elukeskkond, -tingimused ja teenused. Meie riik ja tulevik on täpselt nii tugevad, kui on seda meie omavalitsused. Endise omavalitsusjuhina pean oluliseks, et linnad ja vallad saaksid rohkem otsustusõigust oma territooriumil toimuva üle,” ütles Kallas. „Suuremat otsustamis- ja tegutsemisvabadust on kohalikud omavalitsused aastaid soovinud. Omavalitsused on oma inimestele kõige lähemal ning kohalike võimaluste ja väljakutsetega kõige paremini kursis. Usaldame nende tunnetust ja otsuseid, kuidas oma territooriumil on kõige mõistlikum tegutseda.”

Eelnõuga nähakse võimalust kohalikul omavalitsusel ise otsustada maamaksu suuruse üle. Maamaks suureneks vaid juhul, kui konkreetse linna või valla volikogu seda otsustaks, lähtudes kohalikest vajadustest, eesmärkidest ja kokkulepetest.

„Olen omavalitsustega personaalselt arutanud võimalikke maamaksuga seotud muudatusi ning muudatuste väljatöötamise protsessi on olnud algusest peale kaasatud ka Eesti Linnade ja Valdade Liit. Peame väga oluliseks, et omavalitsuste tagasisidet ja seetõttu olen lähiajal neile ka isiklikult eelnõu viimast projekti tutvustamas,“ ütles regionaalminister Kallas. „Omavalitsused on senini väga toetanud finantsautonoomia suurendamist ning on pigem tervitanud kohalike maksude ülevaatamise ettepanekuid. Samas on praegu suur osa omavalitsuse teada andnud, et nad ei soovi maamaksu lähiaastatel tõsta. Küll aga peame oluliseks, et omavalitsustel oleks võimalus otsustamaks ise maamaksu suuruse üle, juhuks kui kohalikul tasandil sõlmitakse kokkulepe maksu suurendamiseks, et selle toel pakkuda rohkemaid avalikke teenuseid,“ lisas regionaalminister Madis Kallas.