Paremäärmuslane Geert Wilders loobus Hollandi peaministriks pürgimast

Wilders teatas X-is, et ei saa arvestada viimased kolm kuud koalitsiooniläbirääkimisi pidanud kõigi nelja erakonna toetusega, vahendab DutchNews.

Wilders teatas seda päev enne seda, kui koalitsiooniläbirääkimiste juht Kim Putters esineb Tweede Kameri ees ettekandega.

Oodatakse, et Putters ütleb, et erakonnad on valmis moodustama niinimetatud parlamendivälise valitsuse, kuhu osa ministreid tuleb väljastpoolt erakondi.

Sellise kokkuleppe osa on teadete kohaselt see, et erakondade juhid jäävad istuma parlamenti, mitte ei võta omale ministriportfelle.

See areng annab Wildersile võimaluse nimetada uus peaminister.

„Ma saan peaminister olla ainult siis, kui KÕIK erakonnad koalitsioonis seda toetavad. See ei olnud nii. Ma tahan parempoolset kabinetti. Vähem asüüli ja immigratsiooni. Hollandlased esikohal. Armastus oma maa ja valija vastu on suur ja tähtsam kui minu isiklik positsioon. Ma armastan Hollandit,“ kirjutas Wilders X-is.

Oodatakse, et Wilders vaatab peaministri otsinguil oma fraktsioonist kaugemale. Seal ei ole kellelgi ministrikogemust. Valitsuse kogemus on neljast erakonnast ainult paremtsentristlikul VVD-l.

Uue erakonna NSC juht Pieter Omtzigt lahkus neli nädalat tagasi läbirääkimistelt, olles otsustanud, et erimeelsused tema ja PVV vahel põhiseaduslike õiguste üle on liiga suured. Nüüd, kui Wilders on loobunud lootustest peaministriks saada, oodatakse Omtzigti läbirääkimiste lauda tagasi.

VVD juht Dilan Yeşilgöz ütles pärast valimisi, et VVD ei saada ministreid Wildersi juhitavasse valitsusse, aga hiljem on ta öelnud, et VVD osaleb parlamendivälises valitsuses, kui seda teeb ka NSC.