VIDEO | Valitsuse pressikonverentsil andsid aru Kaja Kallas, Madis Kallas ja Tiit Riisalo

Regionaalminister Madis Kallas rääkis pressikonverentsil, et Eestis on maaelu, põllumajandus ja regionaalpoliitika väga keerulises seisus ning „seina“ ületamine on muutunud keeruliseks. „Lähinädalad näitavad, et kui palju meil õnnestub mingisuguseid otsuseid, olgu see kohalike omavalitsuste tulubaas, olgu see maaelu edendamise sihtasutuse erinevad meetmed majanduse sektori jaoks, olgu need veel mitmed meetmed just talupidajate ja põllumeeste jaoks, et kuidas need ära lahendada, aga tahan ausalt ära öelda, et kui see ei õnnestu, siis minu roll regionaalministrina on päris keeruline jätkata,“ rääkis Kallas.