Riigikontroll: tervishoid vajab tõhusamat kvaliteedi jälgimist ja süsteemsete puuduste kõrvaldamist

Ravikvaliteedi jälgimisel ja parandamisel nähakse olulise suunana ka terviseandmete põhjal automaatselt arvutatavate indikaatorite kasutuselevõttu. Tervisekassa koordineerimisel on küll alustatud ravikvaliteedi indikaatorite süsteemi arendamist ning indikaatorid on loodud 10 erialal 40-st. Indikaatorite süsteemi toimimist takistavad aga nii alusandmetega seotud kui ka korralduslikud puudused. Lisaks pole seni kokku lepitud, kuidas indikaatorite tulemusel ilmnenud teenuste kvaliteedi probleeme praktikas parandada.

Sotsiaalministeeriumil ja tervisekassal oleks otstarbekas selgelt kokku leppida prioriteetsed haigusseisundid, mille kohta ravijuhendeid koostada. Lisaks soovitab riigikontroll tervisekassal hinnata järjepidevalt ravijuhendite soovituste järgimist, et teha kindlaks kitsaskohad ja nende lahendamise viisid. Tuleks viia ellu ravijuhendite rakenduskavades kokku lepitud tegevused ning töötada välja uusi seireindikaatoreid, sh varem kinnitatud ravijuhendite kohta, et saada regulaarset teavet ravijuhendite järgimise kohta.

Riigikontrolli hinnangul tuleks rohkem koguda ja kasutada patsientide teenusekogemusi ja tervisetulemeid (ravi tulemusi) tervishoiuteenuste kujundamisel ja rahastamisel. Ehkki riigiasutused on retoorikas võtnud suuna inimkesksele tervishoiule, on praktilisi samme astutud vähe. Patsientide tervisetulemite ja teenusekogemuse mõõtmine aitaks avastada tervishoiuteenuste nõrku kohti, kuid sellist mõõtmist on praegu tehtud üksikutes projektides. Tervishoiuteenuste puudused on vahel seotud patsientidega suhtlemisega. Lisaks on suhtlus patsientide esindusorganisatsioonidega jäänud pahatihti napiks ja pinnapealseks.