„Olen selle poolt, et inimene saaks teise võimaluse. Oluline on see, et ahistaja on toimunust õppinud“

Tartu ülikoolis on viimaste aastate jooksul avalikkuse ette tulnud mitmed ahistamisjuhtumid, mis on pälvinud laialdast tähelepanu. On ka üks selline, millest seni ei ole avalikult räägitud, ent mille tulemusena pidi õppejõud ülikoolist lahkuma. Kas võib seda pidada tõendiks, et ülikool on varasematest kaasustes õppinud ning oskab nüüd ahistamisjuhtumeid paremini menetleda?