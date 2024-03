Venemaa majandusest

Venemaa majandus kasvab, see on rahvusvaheliste organisatsioonide fikseeritud fakt, kuulutas Putin. Ta kinnitas, et ostuvõime pariteedi järgi on Venemaa möödunud Saksamaast ja jõudnud maailma suurte majanduste hulgas viiendale kohale. Samal ajal rääkis Putin „kvaliteedi erinevusest“ Venemaa ja Saksamaa majanduste vahel – need erinevad struktuuri poolest.