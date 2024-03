Navalnõi kaastööline Ljubov Sobol: atentaatide nimekirjas on veel kümneid dissidente

Venemaa opositsioonitegelane Sobol rääkis, et rünnaku eesmärk oli hirmutada opositsiooniaktiviste, sest olenemata sellest, kas nad viibivad kodumaal või eksiilis, hoitakse nende tegevusel silma peal ja võidakse ka rünnata. Sobol meenutas, et langes ka ise eelmisel aastal Saksamaal mürgitamise ohvriks.

„See oli selge signaal, et ma olen oma opositsioonilise tegevuse tõttu ohus,“ ütles Sobol.

Blogija ja äärmuslane Vladislav Pozdnjakov näib teadvat , kes pani toime jõhkra rünnaku Volkovi vastu. „Pole kahtlust, et Pozdnjakov teeb Venemaa võimudega tihedat koostööd,“ ütles Sobol. Ta märkis, et Pozdnjakovi öeldut ei tasu usaldada ja soovitas oodata Leedu politsei uurimist.

Rünnak on hirmutanud paljusid teisitimõtlejaid välismaal, arvas Sobol, ent lisas, et opositsiooniliidrid mõistavad hästi oma tegevuse riske ja jätkavad sellest hoolimata oma tööd.

Sobol on kindel, et Kremlil on kümnetest inimestest koosnev nimekiri, kelle suhtes võidakse sarnaseid rünnakuid teha.