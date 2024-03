Varssavi plaanib eraldada pea 30 miljonit eurot pommivarjendite ehitamiseks

Poola teatas oma sammust vahetult pärast seda, kui Venemaa president Vladimir Putin, kes on pidanud Poola naaberriigis Ukrainas täiemahulist sõda, kiitles, et on tuumasõjaks valmis.

Linnapea Rafał Trzaskowski ütles, et pommivarjendid on osa Varssavi lähiaastate strateegiast, mille eesmärk on „teha kõige olulisemad investeeringud, mis võimaldavad meil valmistuda igaks juhuks“.

Poola pommivarjendite audit näitas, et vähem kui 4%-l riigi elanikkonnast on pommitamise korral juurdepääs turvalistele kaitsvatele ruumidele. Aruandes lisati, et pommivarjenditel puuduvad põhireeglid, tehnilised omadused ja varustus.

Linnas on pommivarjenditeks on pakutud maa-aluseid parklaid ja metroojaamasid. Varssavis saaks pommivarjenditeks ümber ehitada 7 miljonit ruutmeetrit pinda, ütles linnapea.

Uus programm varustaks pommivarjendid elektri ja veega. Trzaskowski ütles ka, et osa plaanist on aidata haiglatel ohuks valmistuda ja koolitada kodanikke hädaolukordades korrektselt reageerima.

Ka teised Ukrainaga piirnevad riigid on pärast Venemaa sissetungi algust turvalisust suurendanud. Pärast seda, kui Rumeenia avastas oma territooriumilt drooniprahti, alustas riik pommivarjendite ehitamist Ukraina piiri lähedal.