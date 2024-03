Venemaa uus gümnaasiumiõpik moonutab ajalugu ja kutsub teismelisi sõjaväkke

Valminud on uus vene kooliõpik, mis moonutab Ukraina-vastase sõja ajalugu ja julgustab õpilasi sõjaväkke minema. Õpik on loodud aine „Isamaa julgeoleku ja kaitse alused“ jaoks, mis on kohustuslik 15-18 aastastele gümnaasiumiõpilastele Venemaal ja Ukraina okupeeritud aladel.