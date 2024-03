Taani muudab ajateenistuse naistele kohustuslikuks

„Oma riigi kaitsmine on üks auväärsemaid asju, mida saab teha. Seetõttu teeb valitsus täna ettepaneku ajateenistuse pikendamiseks, vastutuse suurendamiseks ja ülesannete arvu suurendamiseks,“ ütles Frederiksen.

„Me pakume täielikku soolist võrdõiguslikkust,“ lisas ta. Hetkel pole ajateenistus naistele kohustuslik, kuid neil on võimalik teenida vabatahtlikult.

Kõik Taani mehed on kohustatud osalema pärast täisealiseks saamist „kaitsepäeval“, mis on kohustuslik õppus. Selle käigus läbitakse mitmeid teste, et teha kindlaks sobivad kandidaadid ajateenistusse.