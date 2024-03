VIDEO | Parmas justiitsministri etteheidete kohta: need on olnud üldsõnalised, konkreetseid pole mul õnnestunud välja selgitada

Isamaa riigikogu fraktsioon teatas esmaspäeval, et kutsus justiitsminister Kalle Laaneti ning peaprokuröri Andres Parmase meedias kajastatud tüli tõttu aru andma. Parmas ütles Delfile, et Isamaa küsis talt selgitusi tekkinud probleemi ja vastuolude kohta justiitsministriga.

Eile kirjutas Ekspress, et justiitsminister allkirjastas käskkirja Parmase vastu teenistusliku järelevalve algatamise kohta.

„Kui see teenistuslik järelevalve on alustatud - ma ei ole veel näinud, mida siis täpselt tegema, küsima või uurima tullakse. Kui me need küsimused saame, siis me teeme tões ja meeles täielikku koostööd ja loodetavasti suudame siis selgitada kõik küsimused ära,“ tõdes Parmas.

Parmas nentis, et on Laaneti etteheiteid enda töö kohta põhiliselt lugenud ajakirjandusest. „Need on olnud üldsõnalised ja mingisuguseid konkreetseid etteheiteid ei ole mul õnnestunud välja selgitada.“

Mis tundega läheb Parmas vastu oma viimasele ametiaastale kui justiitsminister on tema töö kohta algatanud teenistusliku järelevalve? „Lisaks sellele, et olen igapäevaselt tavaline inimene, olen ma ikkagi ka professionaal ja teen oma tööd siiski lähtuvalt professionaalsetest kaalutlustest. Ma arvan, et ma saan selles mõttes hakkama, et ei sea neid isiklikke tundeid, solvumisi või mingisuguseid suhtumisi siin vahele.“

Ekspress kirjutas hiljuti, kuidas Laanet Parmast ametist kangutab. Loos süüdistab rida nimekaid prokuröre justiitsministrit ka menetlustesse sekkumises. Tänavu veebruaris teatas Laanet Parmasele, et preaprokurör ei saa oma ametis jätkata.