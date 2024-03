Kas teeninduse superstaariks sünnitakse?

Me kõik ilmselt teame neid olukordi, kui tuled kauplusest, kohvikust või apteegist ning süda on täidetud soojuse ja rõõmuga – tunned, et sinuga suhelnud töötaja päriselt hoolis sinust, kuulas sind ja andis endast parima, et leida just sulle sobivaim lahendus. Millest see tuleb, et mõni teenindaja paneb sind ennast nii tundma ja teine mitte? Kas see on kaasasündinud oskus või õpitav ja kas tööandja saab siin kuidagi toeks olla?