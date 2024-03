Südameapteek panustab aktiivselt proviisorite ja farmatseutide järelkasvu

Seetõttu on Südameapteek loonud spetsiaalselt farmaatsia- ja proviisorõppe tudengitele praktikaprogrammi Pharma Start!, mis on süsteemne praktikaprogramm. Programmi eesmärk on võimaldada proviisoritel ja farmatseutidel omandada kõik vajalikud kompetentsid, mida nad erialaeksami sooritamiseks ning hiljem edukaks apteekrina töötamiseks vajavad.

Südameapteekide frantsiisi omava Pharma Holdingu värbamis- ja järelkasvupartner Taimi Kangur kirjeldab: „Pharma Start! on aastaid lihvitud praktikaprogramm, millega soovime tagada ühiskonnas äärmiselt vajaliku apteekrite järelkasvu, et kõigil Eesti inimestel oleks võimalik tervisemurega pöörduda kõrgelt kvalifitseeritud apteekri poole. Oleme selle programmi toimivusega väga rahul, kuid arendame seda kindlasti edasi.“

Praktikajuhendajate tegevuse toetamiseks on koolituspartner ja kogenud proviisorid üheskoos loonud ettevõttesisese praktikajuhendajate koolitusprogrammi ning edaspidiseks toetava käsiraamatu. Ühtse süsteemi loomine on aidanud kasvatada ka apteekrite soovi olla noortele praktikajuhendajaks. Endised praktikandid ja nüüdsed erialatöötajad on valmis ka ise praktikat juhendama. Praktika algab ja lõpeb ühise avaürituse ning piduliku tänuüritusega.

Mis muudab praktika tõhusaks?

„Praktikaprogrammi edu alus on see, et me hoolime igast tudengist personaalselt – pakume sobiva praktikabaasi, kus praktikanti toetab personaalne kogenud ja pühendunud erialatöötajast juhendaja-mentor, igakülgselt toetavad kolleegid ka apteegis kohapeal. Neil kõigil on väga suur osa ja mõju noore apteekri kujunemisele. Praktika jooksul on tudengil võimalus roteeruda ja näha töövarjuna piirkonnajuhi, kategooriajuhi, apteegijuhataja tööpäeva või veeta päeva teises apteegis,“ lisab Kangur.

Praktikaprogrammi edu ja tõhususe alustalaks on head suhted kõrgkoolidega. See tagab, et tudengid teavad, et on alati Südameapteeki oodatud.