Ära vaheta autot, vaheta kütust!

Mitte ainult transpordis

Soov loodust hoida on Eestis suurürituste korraldamisel järjest tähtsam argument, miks tegijad otsustavad oma tehnikas fossiilsest diislist loobuda ja minna üle taastuvdiislile – Neste MY süsinikuheide on keskmiselt 90 protsenti väiksem kui fossiilsel diislil.*

Selle aasta Otepää kahevõistluse MK-etapi ja 50. Tartu maratoni suusarajad sõideti sisse ning telgid köeti soojaks Neste MY taastuvdiisliga. Valmisolek pakaseks ja muutlikeks ilmadeks käib Neste MY-ga kaasas, sest selle kütuse säilivus ja külmakindlus on võrreldav tavalise diislikütusega, isegi parem.

Suvine elamusfestival I Land Sound on juba viimased kaks aastat transportinud saarele Neste MY kütust, et toota sellest kohapeal elektrit kolmele lavale, toidualale ja kõigeks muuks, mis on vajalik ühe hea suvise festivali õnnestumiseks. Võrreldes fossiilse diisliga on Neste MY tsetaanarv kõrgem, tuleb mootorile kasuks ja muudab selle töötamise sujuvamaks.

Lahendus koheseks süsinikuheitme vähendamiseks

Ettevõtted – Selver, SEBE, Hansa Bussiliinid, Hesburger, Paulig, Tallinna Lennujaam, Itella Logistics, Jazz Pesulad, Linford ja paljud teised tegid esimese kütusevahetuse fossiilselt diislilt taastuvdiislile rohkem kui aasta tagasi.

Ühed oma sõidukites kütust vahetanud ettevõtted ütlesid, et soovivad konkurentide ees madalama süsinikuheitmega suuremaid eeliseid saavutada. Teised nimetasid põhjuseks riigi ja tarbijate kasvavat huvi keskkonnasäästlikuma transpordi ja toodete järele. Ettevõtjad nõustusid, et olemasolevatest alternatiivkütustest on HVO-põhine Neste MY diiselmootoritele odavaim ja kõige kättesaadavam alternatiiv, kui on vaja koheselt hakata oma transpordiheitmeid vähendama.