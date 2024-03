Putin ütles, et kuna Ukrainal on laskemoon lõppemas, pole mõtet läbi rääkida

Putin ütles, et on tuumasõjaks valmis, ent ei usu, et sama kehtib USA kohta. Eelmisel nädalal kirjutas New York Times, et USA luureteenistused kartsid 2022. aasta sügisel toimunud Vene lüüasaamiste ajal tuumarelva käikulaskmist. Sellist võimalust Putin intervjuus eitas ja ütles, et vajadust Ukrainas massihävitusrelva kasutada pole kunagi olnud. Tuumarelva kasutab Venemaa tema sõnul olukorras, kus kaalul on riigi eksistents.