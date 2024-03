VIDEO | Riigikogu infotunnis vastavad saadikute küsimustele Kaja Kallas, Kalle Laanet ja Margus Tsahkna

Pühapäeval avaldas Eesti Ekspress loo, kus prokurörid süüdistavad justiitsministrit nende töösse sekkumises. Justiitsminister Kalle Laanet allkirjastas esmaspäeval käskkirja, millega käivitab prokuratuuris teenistusliku järelevalve. Ajendiks on muuhulgas opositsioonisaadikute arupärimised. Laanet on öelnud, et ta pole oma volitustest üle astunud.