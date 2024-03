Scholz kutsus Prantsusmaa ja Poola liidrid suhete silumiseks Saksamaale

Tegu on kolme riigi esimese ühiskohtumisega alates Tuski saamisest peaministriks. Kohtumisele eelnenud nädalatel on Prantsusmaa ja Saksamaa poliitikud pidanud avalikku sõnasõda, süüdistades üksteist Ukraina ebapiisavas toetamises. Politico sõnul plaanivad mõlema riigi juhid kasutada kohtumist ühtsuse näitamiseks ja seniste väljaütlemiste silumiseks.

Macron on kritiseerinud Saksamaad kaugmaarakettide tarnimisega viivitamise eest. Scholz kritiseeris omakorda Macroni avaldust, et NATO sõdurite Ukrainasse saatmist ei saavat välistada.

Samuti meenutab Saksamaa valitsus, et riigi poolt Ukrainale eraldatud 17,7 miljardi euro suurune relvaabi on Prantsusmaa panusest mitu korda suurem. Prantsusmaa valitsuse avaldatud andmetel on Pariis andnud Ukrainale 2,6 miljardit eurot otsest relvaabi ning lisaks 1,2 miljardit eurot Euroopa rahurahastu kaudu.