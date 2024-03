Ametlik: USA valimiste põhikandidaadid on ka tänavu Biden ja Trump

Pärast viimaseid hääletusi on nii demokraadist presidendil Joe Bidenil kui vabariiklasest ekspresidendil Donald Trumpil piisavalt delegaate, et taas oma partei kandidaadiks tõusta.

Trumpile pakkus kõige tõsisemat konkurentsi tema endine suursaadik ÜRO-s Nikki Haley, kellel õnnestus võita eelvalimised Vermontis ja pealinnas Washingtonis. Haley teatas eelmisel nädalal, et loobub edasisest kandideerimisest, kuid keeldus parteikaaslastele lubamast, et toetab Trumpi. Nädala alguses teatas meedia, et vabariiklaste rahvuskomitee uueks juhiks saanud Michael Whitley ja tema asetäitja, Trumpi minia Lara Trump vallandasid sissejuhatuseks kümneid parteiametnikke, et asendada need Trumpile lojaalsete isikutega.