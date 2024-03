Erakondade reitingud: Eesti 200 toetus kerkis taas üle valimiskünnise

Kolme kõige populaarsema erakonna toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud. Liidrikohal oleva Isamaa edu teisel kohal olev EKRE ees on 10,9 protsendipunkti. Kolmandal kohal olev Reformierakond jääb EKRE-st 1,7 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad SDE (13,3%), Keskerakond (11,9%) ning Eesti 200 (5,9%). Sotside toetus on viimase nelja nädalaga langenud 3,7 protsendipunkti võrra, kuid languse tempo on aeglustunud. Keskerakonna toetus on viimase kahe nädalaga tõusnud 1,3 protsendipunkti võrra. Eesti 200 toetus tõusis nädalaga 1 protsendipunkti võrra ning on taas üle valimiskünnise.