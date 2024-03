FOTOD | Leedus rünnati jõhkralt Navalnõi liitlast Leonid Volkovit

„Keegi lõhkus tema autoakna ja lasi silmadesse pisargaasi, seejärel hakkas ründaja Leonidi haamriga peksma. Ta on kodus, politsei ja kiirabi on teel,“ kirjutas mehe kolleeg ja Navalnõi tiimi liige Nadja Tolokonnikova.

Navalvõi endine staabiülem ja korruptsioonivastase sihtasutuse juht Volkov viibib praeguseks haiglas. Esmaspäeval kirjutas Volkov sotsiaalmeedias: „Putin tappis Navalnõi. Ja palju teisi enne seda.“ Mõni tund enne rünnakut väljendas ta Meduzale antud intervjuus muret enda ja oma kaaslaste julgeoleku pärast: „Hetkel on oht, et meid kõiki tapetakse. Miks, see on üsna ilmselge.“