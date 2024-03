Rumeenia president Klaus Iohannis kandideerib NATO peasekretäriks

Teisipäeval teatas Iohannis, et konkureerib sellele kohale. Ta väitis, et Ida-Euroopa riigid vajavad Euro-Atlandi juhtrollides paremat esindatust.

„Ma arvan, et NATO peab uuendama oma nägemust oma missioonist. Ida-Euroopal on NATO kõnelustel ja otsustes väärtuslik panus. Selle piirkonna tasakaalustatud, tugeva ja mõjuka esindusega suudab allianss teha parimaid otsuseid, et vastata kõigile liikmesriikide vajadustele ja muredele,“ sõnas ta.

Diplomaadid on öelnud, et Rutte oli telgitaguse konkursi ainus ametlik kandidaat NATO juhi kohale, kuid mõned märkisid, et ka Iohannise nime on mainitud mitteametlikes aruteludes.