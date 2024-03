Venemaa toob „valimiste“ puhul Eesti piirile mobiilsed valimispunktid. Siseministeerium: kõik, kes hääletavad, osalevad näitemängus

RusDelfi kirjutas mõne päeva eest, et Vene „presidendivalimiste“ jaoks tuuakse Eesti piiri lähedale erilised valimisbussid, kus Eestis elavad Vene kodanikud saavad hääletada. Valimisbussid peaksid tulema Ivangorodi, Shumilkino külasse, mis on Luhamaa piiripunkti lähistel, ja Koidula piiripunkti juurde. Eestis elab veebruari seisuga üle 80 000 Vene kodaniku. Vene „valimiste“ esimene voor toimub 15. kuni 17. märtsil.

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Eerik Purgel ütles Delfile, et Ida-Virumaal elab umbes 35 000 Venemaa kodanikku ning piiriületusel peab olema valmis viivitusteks – politsei kontrollib piiriületajaid väga põhjalikult ning keelatud on igasugune agressiooni toetava sümboolika kasutamine.

„Politsei ei soovita kellelgi Venemaad külastada ning seda eriti „valimisteks“ – tegemist ei ole vabade valimistega, nende võitja on ammu teada ning oma hääle andmisega tulemust kuidagi mõjutada pole võimalik. Piiriületusega kaasneb risk, et Venemaa piirivalve, mis on FSB osaks, võib piiriületajaid pikalt küsitleda ning näiteks kontrollida nendega kaasas olevaid elektroonikaseadmeid.“

„Tuletame meelde, et kui keegi lubab oma nutitelefoni FSB-l enda seadmetega ühendada, tuleks see kohe ära visata ning uues seadmes vahetada ära kõik paroolid. Juhul kui Venemaa piirivalve küsib piiriületajatelt küsimusi, mis tunduvad kahtlased, peaks sellest kindlasti informeerima Eesti piirivalvureid ja kaitsepolitseiametit,“ toonitas Purgel.

Siseministeerium: kõik, kes hääletavad osalevad pettuses

Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Joosep Kaasik ütles, et kuna Eestis on 17. märtsil avatud hääletamiseks vaid üks Tallinnas asuv valimispunkt, siis ilmselt Ida-Virumaal resideeruvad Venemaa kodanikud võivad eelistada minna hääletama üle piiri.

Kaasiku sõnul on raske öelda kui palju on neid, kes vaatamata Vene võimude sõjapropagandale ja varjatud mobilisatsiooni korraldusele lähevad üle piiri hääletama, kuid piirikontroll ootab ees kõiki. Samuti tõi ta välja, et kõik, kes üle piiri ja tagasi liiguvad, on Eestile näha nagu igal teiselgi päeval.