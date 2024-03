Tšehhi endise peaministri lekkinud kiri kutsus esile tugeva reaktsiooni

Babiši kirjas oli ka mainitud Lipavský perekonda. „Kas tal on lapsi? Kas ta räägib keeli?“ küsis ta.

„Ma pole kunagi ühtegi neist avaldanud. Tavaliselt ma kas ignoreerisin neid viisakalt või juhtisin tähelepanu saatja veale. Aga oma vastaste laste ja naiste kaasa tõmbamine on täiesti üle piiri,“ kirjutas ta Facebooki postituses.

Kohalikku meediasse lekkinud kiri kutsus esile ka mitme poliitiku tugeva reaktsiooni. Lipavský ütles, et meili sisu jõudis ka temani ja see tekitas temas „vastikust“.

„Tšehhi ühiskonna jaoks on suur väljakutse poliitikas lõplikult tagasi lükata StB (kommunismiaegse Tšehhoslovakkia riikliku julgeolekuteenistuse) meetodid,“ ütles ta Tšehhi meediale.

Babiš oli kommunismiaegse julgeolekuteenistuse toimikutes kirjas „agendina“ koodnimega Bureš, kuid ta on alati eitanud koostööd teenistusega ja väitnud, et tema nimi ilmus seal ekslikult.

Babiš ütles lekkinud meili kohta, et on naeruväärne rääkida „kompromiteerivast materjalist“ kui „asju saab internetist jälgida“. Ta vabandas oma keelekasutuse eest.

„Kõik räägivad sõjast ja oma vägede saatmisest Ukrainasse. Seetõttu soovisin, et mu kolleegid uuriksid, kas härra Lipavskýl on ka lapsi ja kas ta suudab ette kujutada hirmu, mida kogevad vanemad, kui nad mõtlevad, et nende lapsed peavad sõtta minema,“ ütles ta sotsiaalmeediaplatvormil X.