Ukraina üritab sõjaloosungit kaubamärgiks registreerida. EL-i sõnul ei vasta see nõuetele

Loosung sai alguse Ukraina sõduri julgest vastusest Vene sõjalaevale 24. veebruaril 2022, kui Vene väed ründasid Mustas meres asuvat Maosaart. Kahe aasta jooksul on fraasist saanud Kiievi vastupanuvõime sümbol Moskva vastu. EUIPO sõnul ei vasta loosung kaubamärgiks saamise nõuetele, vahendab Politico.

Advokaadid esitasid kaubamärgitaotluse esmakordselt 2022. aasta märtsis selle sõduri nime all, kes fraasi esimesena lausus.

See oleks olnud viis tagada, et keegi teine loosungist kasu ei saaks. Praegu müüakse mitmel ostuplatvormil tooteid, mis sisaldavad fraasi variatsioone.

EUIPO esimeses keeldumises öeldi, et loosungit peetakse „vastupidiseks tunnustatud moraalipõhimõtetele, kuna see taotleb rahalist kasu sellest, mida üldiselt peetakse traagiliseks sündmuseks“.

Amet lükkas ka piirivalve esitatud taotluse tagasi väites, et fraas kasutab „vulgaarset keelt solvava seksuaalse varjundiga“.

Advokaadid esitasid otsusele apellatsiooni 2023. aasta veebruaris, kuid EUIPO jättis selle rahuldamata, väites, et fraasil puudub eristusvõime ehk see ei suuda eristada kaupu ja teenuseid erineva päritoluga kaupadest või teenustest.

Advokaatide sõnul oli otsus üllatav, kuna tegemist on „väga ainulaadse loosungiga“, mis on selgelt seotud konkreetse sündmusega Maosaarel.

Stockholmi ülikooli intellektuaalomandiõiguse professor Eleonora Rosati ütles, et sellistel juhtumitel on harva õnnelik lõpp ja poliitilist arvamust väljendavad fraasid lükatakse tõenäoliselt tagasi. Ta märkis, et ka teised populaarsed fraasid, näiteks „Black Lives Matter“, seisavad silmitsi samasuguste raskustega.