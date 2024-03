Poola president kutsus NATO liikmeid tõstma kaitsekulutusi 3%-ni SKT-st

„Sõda Ukrainas on selgelt näidanud, et USA on ja peaks jääma Euroopa ja maailma julgeolekuküsimuste liidriks,“ ütles Duda kõnes. „Samas peavad ka teised NATO riigid võtma suurema vastutuse kogu alliansi julgeoleku eest ning oma vägesid intensiivselt moderniseerima ja tugevdama.“