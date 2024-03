Kuulutati välja esimene Baltimaade-ülene e-kaubanduse konkurss – parimaid e-poode autasustatakse neljas kategoorias

„Olles teadlik e-kaubanduse rollist Baltimaade majandusarengus ja selle kasvavast tähtsusest globaalsel turul, on Latvijas Pastsil hea meel olla konkursi „E-kaubanduse täht“ partner. E-kaubandusega tegelevad Balti riikide ettevõtjad on dünaamilise kasvu eesliinil ja vaatamata tugevale konkurentsile on neil võimalus silma paista originaalsete ning kvaliteetsete toodetega. Latvijas Pasts, mille eesmärk on olla esimene valik iga saadetise jaoks, arendab sihikindlalt e-kaubanduse transpordi- ja logistikateenuseid, sest tõhus kohaletoimetamine on e-kaubanduse edu võti,“ ütleb Latvijas Pastsi juhatuse liige Jānis Kūliņš.