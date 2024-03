Tunne Sibulateed ja võida LAEVAREIS Piirissaarde!

„Kui kusagil on maagilist mõtlemist rohkem säilinud, siis on see kahtlemata võimudest kaugemal asuv isepäine ääremaa - Setu- või Võrumaa ning ajalooliselt veel eriti suletud oma maailmas elanud vanausulised. Kuna samanimelise raamatu alusel Biwa järve kaheksa vaate kunstikaanon eeldab suurt järve ja selle kaldal elavat kogukonda, siis oli Peipsiveere vanausulised kohe esmane valik. Selle kitsa ribana Peipsi vetevälja ääres elava rahvakillu kogu elu on olnud seotud järvega. Samas sai alguses hulgutud ka Setumaale sisselõikavate Peipsi lahtede soppides ning mentaalselt on filmi ka sealsest animismi segusest tsässonate kultuuri spirituaalsusest laenatud,“ räägib režissöör Marko Raat, miks just Peipsiveere sai võttepaikadeks valitud.