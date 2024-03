E-Selver on Eestimaa inimeste südamed võitnud kasutajasõbralikkuse ja üle-eestilise kojuveo toel

E-Selveri trumbiks on kvaliteetne ja lai tootevalik. E-poe sortimendis on ligi 12 000 toodet, millega on esindatud umbes 95% kogu ketis müüdud toodete topist. Sealjuures on e-Selveris müügil tooted värske liha, kala ja pagarilettidelt. Kõik, mis on tavapoe tootevalikus klientide jaoks aktuaalne, leiab kiiresti tee ka e-poodi. E-Selverile annab lisaväärtust Selveri Köögi peolauatoodete valik – neid saab tellida kulleriga koju, kontorisse või igasse peopaika üle kogu Eestimaa. Peolauatoodete tellimisel peab arvestama aga veidi pikema ajalise puhvriga. Kui muidu on sõltuvalt asukohast võimalik tellitud kaup kätte saada isegi paar tundi pärast tellimuse sooritamist, siis peolaua tellimused tuleb vormistada vähemalt kolm päeva ette. Nimelt valmistatakse suur osa peolauatoodetest peene käsitööna. E-Selveris on müügil ka lai valik lillekimpe, väiksematest lillekimpudest kuni 101 roosiga kimbuni. Lilli, puuviljakorve ja kingitusi on võimalik e-poest saata pereliikmele, sõbrale või koostööpartnerile igasse Eestimaa nurka. E-Selverit eristab konkurentidest ka elektroonika müük. Näiteks on praegu võimalik e-Selverist lisaks igapäevastele toidu- ja tarbekaupadele tellida koduuksele nõudepesumasin, külmik või kuivatiga pesumasin.

Ostuprotsessi kiirendamiseks on e-Selveris ka kategooria „Minu tooted“, kus kliendile kuvatakse tema poolt kõige sagedamini ostetavad tooted. See võimalus kiirendab ostukorvi kokkupanekut ja annab hea ülevaate lemmiktoodete soodustustest. Soovikorvi funktsioon võimaldab klientidel koostada ja salvestada erinevaid ostukorve. Nõnda võib endale kokku panna nii argi- kui ka pidupäeva ostukorvid või mistahes eesmärgil koostatud soovikorvi. Võimalik on vaadata ka oma varasemaid tellimusi ja vaid ühe klikiga lisada kõik varasemalt tellitud tooted uuesti ostukorvi. Niisama lihtne on ka Selveri retseptiveebist põnevate retseptide kõik vajalikud koostisosad ostukorvi lisada. E-Selveris on ka ostukorvi jagamise võimalus. See tähendab, et kui oled tooted ostukorvi lisanud, saad selle lingina salvestada ning saata teisele inimesele ülevaatuseks, täiendamiseks või maksmiseks. Lisaks töötab väga hästi ka e-Selveri otsimootor, mis on e-poe puhul ülioluline element.

E-Selveri klientidele kauba komplekteerimisel järgitakse põhimõtet, et kaup tuleb komplekteerida nii, nagu ostaksid seda iseendale. Nõnda panevad komplekteerijad toidukotte e-poe klientidele kokku sama hoolikalt, kui nad ise poes käies seda endale teevad. Valides näiteks välja kõige ilusamad puu- ja köögiviljad. Klientide ootuste täitmine on nüansirohke ülesanne. Üldstandard on, et kaup peab olema värske, kvaliteetne ja säilivusaeg ei tohi olla lühem kui kaks päeva. Kui toote säilivusaeg on ettenähtud standardist lühem, helistatakse kliendile, teavitatakse olukorrast ja küsitakse, kas sellise toote ostukorvi lisamine sobib talle. Kui klient sellist lahendust ei eelista, pakutakse asendustoodet. Klient saab ise e-Selveris märkida, kas ta lubab tooteid asendada või mitte, seejuures saab iga toote puhul eri valiku teha.

E-Selveri kaudu ostetakse rohkem ka kampaaniatooteid. Seda soodustab asjaolu, et e-poes on kliendile mugavalt välja toodud hea hinnaga toodete kategooria, kus klient saab suurepärase ülevaate soodushinnaga toidu- ja tööstuskaupadest ning püsivalt headest tavahindadest. Seejuures kehtivad e-poes täpselt samad sooduspakkumised nagu Selveri tavapoodides. Lisaks on e-Selveris eriti head hulgipakkumised nii toidu- kui ka tööstuskaubale. Selveris on füüsilise ja e-poe hinnad võrdsed – see annab tarbijale omakorda kindlustunde, et lisaks kulleritasule ei ole kojuveo hind peidetud toodete hinna sisse.

Võrreldes e- ja tavapoe ostukorve, joonistub välja huvitav eripära. E-Selveris tehakse tervislikumaid valikuid – ostetakse rohkem puu- ja juurvilju ning võrreldes tavapoega on alkoholi osakaal tuntavalt madalam. E-poes tehakse vähem impulssoste, ostud on teadlikumad ja kaalutletumad. Nii on inimeste ostud e-poes üldiselt läbimõeldud: soovid on teada, need tooted käiakse läbi, vaadatakse üle sooduspakkumised ja tellimus ongi sooritatud.

Toote asendamiselgi on kindlad reeglid: toodet tohib asendada vaid analoogse või samaväärsega. Piima, leiba, saia, juustu ja muud taolist on üsna lihtne asendada, sest nende valik on kauplustes lai. Keerulisem on leida asendust spetsiifilisemale kaubale, millel puudub analoog, näiteks, kui klient soovib e-poest pardikoibi, kuid need on poes läbi müüdud. Sellisel juhul tuleb kliendile kindlasti helistada ja küsida, kas sobib ka näiteks pardi rinnatükk või midagi muud. Säärane olukord tuleb lahendada personaalselt ja paindlikult. Detailide ja erisoovidega arvestamiseks on e-Selveris ka kommentaaride lahter, kuhu on kauplusele oodatud kõik tellimusega seotud eelistused. E-Selver paneb rõhku kiirele ja asjatundlikule klienditeenindusele, et ka kõige pisema pöördumise korral saaks klient kiire ja võimalikult kliendisõbraliku lahenduse.

E-poest tellides peab klient saama koduuksel tooted sama temperatuuriga, nagu soetaks ta need füüsilisest poest. E-Selveri kaubiku kaubaalal püsib temperatuur vahemikus +2 kuni +4 kraadi. Lisaks asub kaubikus ka sügavkülmik, mis tagab selle, et kullerid toimetavad kliendile ka jäätise ja teised sügavkülmutatud tooted nii, et need jäävad samasse konditsiooni nagu kaupluse müügisaali külmikus. Ühtlasi on e-Selveri kliendil tellimust tehes võimalus valida, kas ta soovib, et tema kaup pakitakse kilekotti, paberkotti, pappkasti või riidest rendikotti. Nii jõuab kaup kliendi koduuksele just talle sobivas pakendis.

E-pood on mugavusteenus – kaup korjatakse kliendi eest kokku ja tuuakse koduuksele. E-Selver teeb seda ainsana üle-eestiliselt, tarnides toidu- ja tarbekaubad klientidele koju nii Mandri-Eestis kui ka suursaartel. See tähendab, et igas Eestimaa nurgas on olemas üks rikkaliku valikuga Selveri supermarket.

E-Selver avati klientidele 9. novembril 2015. Alates 2021. aasta 1. juunist on e-Selveri teenus kättesaadav üle kogu Eestimaa. E-Selveri teenust on proovinud üle 200 000 inimese. Kõige enam kasutatakse e-Selverit Harju-, Tartu- ja Pärnumaal. Kõige lojaalsemad kliendid elavad äärealadel ja maapiirkondades. 90% e-Selveri ostudest soovitakse saada koduuksele. Kümnendik läheb kaubale ise infoletti järele. Ühe kulleri kohta jätab päevas kaupluses käimata keskmiselt 30 perekonda. Selle võrra on liikluses vähem autosid ja nõudlus parkimiskohtade järele väiksem.