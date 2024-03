„Vahepeal ta naeris selle üle, rääkis sellest niisama. Uhkustas, et first kill,“ kõneles Aruküla staadionil eakaaslase surnuks pussitanud süüdistatava Mark Jakob Jaksoni kambrikaaslane täna kohtusaalis. Ta kirjutas kohtule pärast seda, kui nägi uudistest, et kohtuasi hakkab provotseeritud tapmise suunas liikuma.