Zelenskõi teatas, et Venemaa edasitung on peatatud ja olukord on palju parem

„Venemaa edasitung on peatatud,“ ütles Zelenskõi BFM TV-le, vahendab AFP. „Meie väejuhatus, meie sõjavägi on Venemaa edasitungi Ukraina idaosas peatanud.“

Veel teatas Zelenskõi, et Ukraina on ehitamas enam kui tuhandet kilomeetrit kindlustusi.

„Kui me räägime kindlustustest, räägime me jätkuvast protsessist,“ ütles Zelenskõi. „Me ei räägi mõnest kilomeetrist või sadadest kilomeetritest, vaid enam kui tuhandest kilomeetrist ehitusest. See on väga keeruline ülesanne. Need peavad olema tugevad ja vastupidavad kliimamuutustele /.../ aga vastupidavad ka mis iganes sõjalistele vahenditele, mida nende kaitseliinide vastu kasutatakse.“