Vene opositsionäär Ilja Ponomarjov teatas, et piiriäärne Lozovaja Rudka asula Belgorodi oblastis on täielikult nende jõudude kontrolli all, vahendab UNIAN.

Kurski oblastis Tjotkinos käis lahing laskurrelvadega.

Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse (HUR) esindaja Andri Jussov kommenteeris nende jõudude sisenemist Venemaale Ukraina 24 Kanalile.

„Leegion Venemaa Vabadus, RDK ja Siberi pataljon tegutsevad Vene Föderatsiooni territooriumil iseseisvate üksustena, sest koosnevad Vene Föderatsiooni kodanikest. Nad on lõppude lõpuks enda juures kodus,“ ütles Jussov.

Jussov kinnitas, et tõenäoliselt toimub nende üksuste ühisoperatsioon Venemaa territooriumil.

Siberi pataljon teatas, et nagu lubatud, tuuakse oma vene maale vabadust ja õiglust.

„Varem ütlesime me, et kuritegelikku diktatuurirežiimi Vene Föderatsioonis rahumeelselt kukutada ei õnnestu. Selle saab kõrvaldada ainult relv käes. Täna öösel alustasime me lubaduste täitmist. Käivad ägedad lahingud Vene Föderatsiooni territooriumil. Ühinege Siberi pataljoni ja kõigi vabastusjõududega!“ öeldakse teates.

„Kodanikud, kui Belgorodist lendasid kunagi sõbralikku Harkivisse KAB-id (juhitavad lennukipommid – toim), Moskva juubeldas. Kui piiriäärsed regioonid andsid vastuseks tuld Putini poliitika pihta, Moskva vaikis. Kui teid koguti lihaks rindele kaugel kodust ja pandi autodesse, Moskva naeris. Me ei tule selleks, et tappa, purustada, hävitada või karistada. Me tuleme, et vabastada teid viletsusest, vaesusest ja hirmust. Vabastada võimu haaranud terroristliku organisatsiooni diktatuurist... Leegion tuleb valimistele. Oodake meid,“ öeldakse Leegioni Venemaa Vabadus avalduses.