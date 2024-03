Venemaa teatas 25 Ukraina drooni hävitamisest. Orjoli ja Nižni Novgrorodi oblastis süttis naftabaas

Kaitseministeerium teatas TASS-i vahendusel, et droone tulistati alla Moskva (kaks), Leningradi (üks), Belgorodi (seitse), Kurski (11), Brjanski (üks), Tula (üks) ja Orjoli (kaks) oblastis, vahendab Meduza.

Nižni Novgorodi oblasti kuberner Gleb Nikitin teatas, et droonirünnaku tagajärjel puhkes tulekahju kütuse- ja energeetikakompleksi objektil Kstovo linnas. Nikitini sõnul süttis naftatöötlemisseade ja ohvreid ei ole.

Telegrami kanal „Baza“ teatas, et süttis Lukoili naftabaas. Jõustruktuuridega seotud kanal „112“ teatas, et droon tabas nafta utmise seadet. Lukoil teatas, et Lukoil-Nižegorodnefteorgsintezi tehnoloogilise seadme töö peatati ajutiselt „seoses intsidendiga“. Kustutustöödest võtab osa tuletõrjerong.