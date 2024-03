Vene riigiduumale esitati seaduseelnõu Krimmi 1954. aastal Ukrainale andmise kehtetuks tunnistamiseks

Dokumendi autorid teevad ettepaneku kuulutada Krimmi üleandmine „ebaseaduslikuks ning mittevastavaks õigusriigi ja rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtetele“. Seaduseelnõus öeldakse, et see otsus oli „poliitiline kuritegu“, mis langetati „Vene NFSV ja Nõukogude Liidu konstitutsiooni rikkudes“ ning „Vene rahva tahteväljendust arvesse võtmata“, vahendab Meduza.

Autorite arvates tuleb Krimmi üleandmine tunnistada ebaseaduslikuks mitte ainult „ajaloolise õigluse taastamise kaalutlustel“, vaid ka selleks, et „võtta alus Ukraina võimude propagandalt, kes rakendavad Krimmi 2014. aastal „okupeerimise“ teesi“. Leitakse, et pärast 1954. aasta otsuse kehtetuks tunnistamist on Ukraina liitlastel „märksa keerulisem toetada Krimmi Ukrainale tagastamise pretensioone“.