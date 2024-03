Austria koolile tehti Eesti numbrilt ähvarduskõne, õpilased evakueeriti

Veel pole kindlaks tehtud, kes oli ähvarduse taga, ent on teada, et kõne tehti Eesti numbrilt. Politsei püüab ähvardajat välja selgitada. „Kõige tähtsam, et keegi pole enam ohus,“ ütles Ülem-Austria liidumaa politsei esindaja Fulya Öncel.