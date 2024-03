VIDEO | Reinsalu: valitsus tahab salaja uusi makse kehtestada

Regionaal- ja põllumajandusminister Madis Kallas (Reformierakond) selgitas veebruarikuus Maalehele, kuidas ministeerium võiks omavalitsuste tulubaasi ümber jagada, et toetada finantsraskustesse sattunuid – võttes tulumaksu laekumisest rikkamatelt linnadelt-valdadelt raha vähemaks ja anda vaesematele omavalitsustele.

„Mulle tundub, et sellel kaval on sisuline salakavalus. Nimelt kavatsetakse võtta osadelt omavalitsustelt tulevast kasvavat tulu vähemaks ja selleks, et kompenseerida ja survestada neid mujalt tulu otsima, luuakse uusi makse,“ lausus välisminister ja erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa).