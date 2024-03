VIDEO | NATO peakorteri juures Brüsselis heisati pidulikult Rootsi lipp

„Rootsi on sisse võtnud oma õiguspärase koha NATO-s. Liitumine on hea Rootsi jaoks ja hea julgeoleku jaoks kogu meie alliansis. Rootsi on ammu olnud partner, nüüd olete te liitlane,“ ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg pressikonverentsil, vahendab Aftonbladet.

Rootsi peaminister Ulf Kristersson usub, et Rootsil on unikaalne sõjaline võimekus, millega panustada allianssi maal, õhus ja merel. Kristersson rõhutas samal ajal, et nüüd kahekordistatakse Rootsi kaitse-eelarvet NATO eesmärgi, kahe protsendini sisemajanduse kogutoodangust.

„Rootsi lipp heisatakse siia täna tugeva toetusega meie parlamendilt ja meie rahva hulgas,“ ütles Kristersson.

Kristerssonilt küsiti pressikonverentsil Venemaa ohu kohta.

„Me peame valvel olema. Me oleme nüüd teadlikumad riskidest, kui olime varem. Need on arvatavasti jätkuvalt olemas ja me ei tohiks olla naiivsed,“ ütles Kristersson.

Kristerssonilt küsiti ka NATO tuumarelvade võimaliku paigutamise kohta Rootsi.

„Me ei näe mingit vajadust, et Rootsis oleks alalisi baase või et tuumarelvi ladustataks rahuajal Rootsi pinnal. See on Rootsi otsus, mida on täielikult respekteeritud,“ ütles Kristersson.

Stoltenberg ütles, et tema arvates ei ole mingeid plaane suurendada nende NATO liikmesriikide arvu, kus on tuumarelvi.

„Nagu peaminister ütles, on see Rootsi otsus,“ teatas ka Stoltenberg.